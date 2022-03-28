«Благотворительностью заниматься не будем»: Кремль предупредил Европу

В случае отказа европейских стран от оплаты за газ в рублях благотворительностью Россия заниматься не станет. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время власти России прорабатывают детали поставок газа в недружественные страны за рубли.
«Процесс поставок весьма и весьма сложный, это не покупка какого-то товара в магазине - вы покупаете и на кассе расплачиваетесь. Это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процессы, растянутые по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются», - отметил Песков.
Также представитель Кремля воздержался от предоставления комментариев относительно того, к каким мерам может прибегнуть Россия, если Европа откажется платить за газ в рублях. Он заявил, что решать вопросы следует по мере их поступления.
«Но то, что мы не будем бесплатно поставлять газ - это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», - подчеркнул Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Банку России и компании «Газпром» до 31 марта предоставить доклад об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны.