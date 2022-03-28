«Благотворительностью заниматься не будем»: Кремль предупредил Европу

«Процесс поставок весьма и весьма сложный, это не покупка какого-то товара в магазине - вы покупаете и на кассе расплачиваетесь. Это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процессы, растянутые по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются», - отметил Песков.