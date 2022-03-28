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1 час назад

«Благотворительностью заниматься не будем»: Кремль предупредил Европу

Лера Букина

В случае отказа европейских стран от оплаты за газ в рублях благотворительностью Россия заниматься не станет. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Благотворительностью заниматься не будем»: Кремль предупредил Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время власти России прорабатывают детали поставок газа в недружественные страны за рубли.

«Процесс поставок весьма и весьма сложный, это не покупка какого-то товара в магазине - вы покупаете и на кассе расплачиваетесь. Это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процессы, растянутые по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются», - отметил Песков.

Также представитель Кремля воздержался от предоставления комментариев относительно того, к каким мерам может прибегнуть Россия, если Европа откажется платить за газ в рублях. Он заявил, что решать вопросы следует по мере их поступления.

«Но то, что мы не будем бесплатно поставлять газ - это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», - подчеркнул Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Банку России и компании «Газпром» до 31 марта предоставить доклад об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны.

Экономика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Банк России,Газпром,
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