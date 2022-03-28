Украина рассчитывает получить деньги за замороженные российские активы

Власти Украины готовятся к созданию специального фонда для реализации замороженного странами Запада российского имущества, под который надеются оперативно взять денег в долг. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

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По его словам, в стране пока не сформирован фонд, в который должно быть сведено все замороженное российское имущество. Устенко не сказал, когда это может быть сделано. Однако он подчеркнул, что средства могут быть получены только после наступления мира.

«Если есть арестованные дома, активы, яхты, футбольные клубы и все остальное, то все эти материальные активы будут сведены в такой единый материальный фонд», - отметил Устенко.

На сумму имущества, которое поступит в этот фонд, Киев выпустит долговые обязательства (бонды), которые будут «незамедлительно реализовываться на международном рынке», подчеркнул он.

Устенко отметил наблюдаемый спрос на такие бонды, указав на то, что срок их реализации – «буквально вопрос недели». Данная мера избавит от волокиты с судебными разбирательствами, которые бы затруднили скорую реализацию российских активов, подчеркнул он.

Ранее западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. Только в ЕС заморожены активы 862 россиян и 53 российских организаций. В Бельгии за первые две недели марта заморозили российские активы на 10 миллиардов евро.