В России зафиксируют цены на хлеб

«Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — приводятся слова Абрамченко.