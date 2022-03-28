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40 минут назад

В России крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб

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Крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб в России, сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам совещания с регионами и бизнесом.

В России зафиксируют цены на хлеб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — приводятся слова Абрамченко.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал в беседе с ФАН, что ситуация с посевной по всему миру стала выравниваться, что позволяет утверждать, что дефицита хлеба не будет.

Он предположил, что в следующем сезоне Россия не только обеспечит свои потребности, но и пополнит запасы зерна.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области разработали региональный план поддержки аграриев.

Экономика,Виктория Абрамченко,Аркадий Злочевский,
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