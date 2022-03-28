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1 час назад

Вице-канцлер Германии сообщил, что министры стран G7 не будут платить РФ за газ в рублях

Газета.RuГазета.Ru

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек рассказал, что министры стран G7 не станут платить РФ за газ в рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Страны G7 отказались платить России за газ в рублях
Фото: ReutersReuters

По его словам, ФРГ готова ко всем сценариям прекращения импорта природного газа из России. Речь и о ситуации, когда Москва становит поставки в одностороннем порядке, обратил внимание Хабек.

«Мы подготовлены ко всем сценариям [развития ситуации] — и не только со вчерашнего дня, правительство Германии работает с начала нового года над всеми сценариями, с тем чтобы иметь в распоряжении все возможные ответы», — сказал немецкий вице-канцлер.

Еще политик добавил, что Берлин стремится к постепенному снижению зависимости от импорта нефти, угля и газа из РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился с требованием России платить за газ рублями.

Также Кремль прокомментировал решение перевести в рубли расчеты за поставки газа в Европу.

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