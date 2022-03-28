Страны G7 отказались платить России за газ в рублях

«Мы подготовлены ко всем сценариям [развития ситуации] — и не только со вчерашнего дня, правительство Германии работает с начала нового года над всеми сценариями, с тем чтобы иметь в распоряжении все возможные ответы», — сказал немецкий вице-канцлер.