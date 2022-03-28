Страны G7 отказались платить России за газ в рублях

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек рассказал, что министры стран G7 не станут платить РФ за газ в рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, ФРГ готова ко всем сценариям прекращения импорта природного газа из России. Речь и о ситуации, когда Москва становит поставки в одностороннем порядке, обратил внимание Хабек.
«Мы подготовлены ко всем сценариям [развития ситуации] — и не только со вчерашнего дня, правительство Германии работает с начала нового года над всеми сценариями, с тем чтобы иметь в распоряжении все возможные ответы», — сказал немецкий вице-канцлер.
Еще политик добавил, что Берлин стремится к постепенному снижению зависимости от импорта нефти, угля и газа из РФ.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился с требованием России платить за газ рублями.
Также Кремль прокомментировал решение перевести в рубли расчеты за поставки газа в Европу.