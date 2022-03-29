В Минстрое сообщили о снижении цен на стройматериалы

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил о снижении стоимости на стройматериалы в стране. Его слова передает РИА Новости.

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Как отметил Файзуллин, вслед за металлом цены падают и на другие позиции.

«Везде идет снижение», — констатировал он.

В частности, это подтверждается данными в ГИС ФЦС. Глава Минстроя уточнил, что там падение цен фиксируется практически ежедневно. В среднем цены стоимость стройматериалов снизилась примерно на 9 процентов.