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43 минуты назад

В Минстрое сообщили о снижении стоимости на стройматериалы

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил о снижении стоимости на стройматериалы в стране. Его слова передает РИА Новости.

В Минстрое сообщили о снижении цен на стройматериалы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Файзуллин, вслед за металлом цены падают и на другие позиции.

«Везде идет снижение», — констатировал он.

В частности, это подтверждается данными в ГИС ФЦС. Глава Минстроя уточнил, что там падение цен фиксируется практически ежедневно. В среднем цены стоимость стройматериалов снизилась примерно на 9 процентов.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что разрыв логистических цепочек из-за действий России на территории Украины привел к перебоям в поставках стройматериалов и их резкому подорожанию. Так, 40 процентов застройщиков были вынуждены остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости.

Экономика,Ирек Файзуллин,Госстрой России,
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