В Минстрое сообщили о снижении цен на стройматериалы

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил о снижении стоимости на стройматериалы в стране. Его слова передает РИА Новости.
Как отметил Файзуллин, вслед за металлом цены падают и на другие позиции.
«Везде идет снижение», — констатировал он.
В частности, это подтверждается данными в ГИС ФЦС. Глава Минстроя уточнил, что там падение цен фиксируется практически ежедневно. В среднем цены стоимость стройматериалов снизилась примерно на 9 процентов.
Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что разрыв логистических цепочек из-за действий России на территории Украины привел к перебоям в поставках стройматериалов и их резкому подорожанию. Так, 40 процентов застройщиков были вынуждены остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости.