Британские семьи столкнулись с небывалым кризисом доходов, сообщает газета The Independent. Издание констатирует: резкий рост цен на продовольствие, топливо и электроэнергию отразился не только на наиболее уязвимых слоях населения - под ударом оказался и средний класс.

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Уровень жизни в Британии упал до критической отметки: в последний раз такие низкие показатели были зафиксированы в 1950-е годы. По подсчетам Центра экономических и бизнес-исследований, доход среднестатистической британской семьи в дальнейшем снизится еще более чем на 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Половина от этой суммы станет прямым следствием антироссийских санкций, которые ввел Запад. Как отмечает британский аналитик Энтони Уэббер, европейцы (в том числе и британцы) не принимали в расчет, что ограничительные меры против Москвы могут бумерангом вернуться им самим.

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Аналитический центр The Resolution Foundation отмечает, что нынешний кризис на Альбионе сделает нищими примерно 1,3 миллиона британцев, включая полмиллиона детей. В стране наметилась тревожная тенденция - выросло число жителей, работающих на полную ставку, но при этом не способных расплатиться по счетам за электричество или хотя обеспечить свои продовольственные нужды. Как следствие, поданные Ее Величества вынуждены обращаться за помощью в так называемые "продовольственные банки" - распространенные на Западе некоммерческие организации, занимающиеся сбором продуктов для нуждающихся и выдачей им проднаборов. Местные благотворительные организации бьют тревогу: средний класс стремительно нищает.

Нынешний кризис на Альбионе сделает нищими примерно 1,3 миллиона британцев

Инфляция в Британии уже достигла почти 8 процентов, а пособия выросли только на 3 процента. Канцлер казначейства Риши Сунак недавно объявил, что государство намерено увеличить бюджет Фонда поддержки домашних хозяйств с 500 миллионов фунтов до миллиарда, но эффект от этого шага не совсем понятен. Еще одно предложение - увеличить с апреля взносы на национальное страхование - может лишь усугубить и без того сложное положение многих семей, о чем пишет британская пресса.