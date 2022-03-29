России предсказали сокращение до 2 млн рабочих мест

Центр стратегических разработок (ЦСР) прогнозирует сокращение в России до 2 млн рабочих мест к концу 2022 года. Из-за этого уровень безработицы подскочит с сегодняшних 4,4% до 7,1–7,8%. В этом случае, по прогнозу экономистов, занятость начнёт расти к лету 2023 года. Организация разработала и другой сценарий, согласно которому безработица на уровне 6,4–6,5% будет держаться несколько лет.

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В пользу относительно быстрого восстановления занятости говорит то, что многие компании лишь приостановили свою деятельность в России и сохранили персонал, а не полностью ушли с российского рынка.

По какому бы из сценариев не развивался рынок труда, его в любом случае ждут структурные изменения, сказано в исследовании центра. Число сотрудников будет сокращаться в таких отраслях, как автопром, металлургия, производство бытовой техники и удобрений, так как они наиболее зависимы от импортных компонентов и сильно пострадают из-за санкций.

Однако спрос на рабочие руки вырастет в текстильном производстве, сферах IT и микроэлектроники, а также в отрасли телеком-оборудования. Это произойдёт из-за ухода иностранных конкурентов и необходимости развивать российские аналоги.

По данным «Коммерсанта», трудовое законодательство РФ в ближайшее время может сильно измениться, однако сейчас непонятно, в какую сторону. Пока кажется неочевидным тот факт, что крупный бизнес получит возможность увольнять сотрудников по упрощённой схеме или нанимать их по нестандартным формам занятости.