Кремль назвал действия Запада тотальной экономической войной

«К сожалению, эти условия совершенно недружественные. <…> Мы вступили в этап <…> тотальной войны. И мы в России чувствуем на себе войну, так как западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против нас войну в торговле, экономике, захватывают нашу собственность, захватывают наши денежные средства, блокируют наши финансовые отношения. И нам приходится приспосабливаться к новой реальности», – подчеркнул представитель Кремля.