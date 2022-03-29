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1 час назад

Кремль назвал действия Запада тотальной экономической войной против РФ

Лера Букина

Западные страны фактически развязали против России полномасштабную войну в торговле и экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире американской телекомпании PBS, передает ТАСС.

Кремль назвал действия Запада тотальной экономической войной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, эти условия совершенно недружественные. <…> Мы вступили в этап <…> тотальной войны. И мы в России чувствуем на себе войну, так как западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против нас войну в торговле, экономике, захватывают нашу собственность, захватывают наши денежные средства, блокируют наши финансовые отношения. И нам приходится приспосабливаться к новой реальности», – подчеркнул представитель Кремля.

Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. К ограничениям присоединились Великобритания и Канада, США и ЕС, а также Новая Зеландия, Швейцария, Япония и ряд других государств. Украина и Микронезия приняли решение разорвать с Россией дипломатические отношения.

Рестрикции коснулись резервов ЦБ, банков и госкорпораций, а также миллиардеров, военных и чиновников. В общей сложности против Москвы ввели более 7 тысяч санкций.

Власти ряда стран также решили ввести запрет на продажу самолетов, запчастей, экспортные ограничения для нефтяной, аэрокосмической и оборонной отраслей. Кремль, комментируя санкции, называл их нелегитимными.

Экономика,Дмитрий Песков,ЕС,
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