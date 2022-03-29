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1 час назад

Эксперт рассказал, как Европа может оплачивать газ рублями

Алиса Селезнёва

Европейские компании могли бы расплачиваться за российский газ через банки, на которые не наложили санкции. Также есть вариант открытия дочернего предприятия. Таким мнением поделился управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

«Самый простой вариант — это использование неподсанкционных российских банков, либо банков вне SDN-листа Минфина США, в которых потребители (европейские частные энергетические компании) открывают рублевый и евро/долларовый счет, переводят с евро/долларового счета средства на рублевый по внутреннему курсу банка и совершают транзакцию», — цитируют Гришунина РИА Новости.

Также европейские компании могут открыть в России свои дочерние предприятия. В этом случае, на счет компании переводятся евро/доллары, после чего она продает валюту на Мосбирже и получает на свой рублевый счет средства, за которые приобретает газ.

Япония приняла решение по оплате газа РФ в рублях

Ранее президент России Владимир Путин обязал правительство, Центробанк и Газпром до 31 марта представить доклады об изменении валюты платежей на рубли за поставки российского газа в недружественные страны.

В свою очередь, страны G7 заявили, что оказались не готовы перейти на рубли в оплате российского газа. По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, Россия таким образом хочет «расколоть» западные страны.

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