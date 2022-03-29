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29 марта

FT: Минфин США отслеживает транзакции бизнесменов и компаний из России

Газета.RuГазета.Ru

Министерство финансов США отслеживает транзакции бизнесменов и компаний из России, чтобы не допустить возможного обхода антироссийских санкций с их стороны. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.

США отслеживают транзакции бизнесменов и компаний из РФ
Фото: CC BY 2.0/Paul Savala/Treasury DepartmentCC BY 2.0/Paul Savala/Treasury Department

Отмечается, что американское ведомство уведомило как предпринимателей, так и компании о соответствующих действиях. Кроме того, в Соединенных Штатах могут следить за действиями лиц, против которых еще не были введены санкции.

По данным издания, в Вашингтоне выявили «всплеск попыток» некоторых российских граждан и компаний скрыть транзакции. Как утверждает источник газеты, в США якобы фиксируют перевод средств новым партнерам, а также, вероятно, создание фиктивных компаний.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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