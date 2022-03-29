Экономист: США и Россия выиграют от оплаты газа в рублях

Доктор экономических наук, эксперт Института экономики РАН Никита Кричевский заявил, что ситуация с оплатой российского газа в рублях выгодна России и США. Об этом сообщает «Свободная пресса».

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Президент РФ Владимир Путин ранее поручил продавать российский природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. Если мера будет реализована, некоторым импортерам газа придется покупать российскую валюту.

Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» к 31 марта подготовить доклад об изменении валюты платежей за поставки газа

Свое решение Путин объяснил тем, что заморозкой российских активов «коллективный Запад перечеркнул доверие» к своим валютам.

Глава Франции Эммануэль Макрон говорил, что оплата в рублях не предусмотрена действующими контрактами, где валютой платежей указаны евро или доллары. Словенский премьер Янез Янша заявил, что в Европе не знают, как выглядят рубли.

В G7 подчеркивали, что не будут платить в рублях за поставки энергоносителей из РФ.

Кричевский отметил, что европейцам, которые откажутся от покупки российского газа, придется платить в два-три раза больше за американский сжиженный природный газ.