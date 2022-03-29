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47 минут назад

Минфин исполнил обязательства по евробондам на 102 млн долларов

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 1

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона по евробондам в сумме 102 млн долларов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

Минфин исполнил обязательства по евробондам на $102 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году (ISIN RU000A1006T7 / RU000A1006S9) в сумме 102,00 млн долларов США сроком 28 марта 2022 г. получены НКО АО "Национальный расчетный депозитарий", - говорится в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что таким образом исполнили обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ в полном объеме.

Ранее Минфин также неоднократно сообщал о полном исполнении обязательств перед инвесторами по другим выпускам еврооблигаций.

Экономика,Минфин России,Национальный расчетный депозитарий,
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