Минфин исполнил обязательства по евробондам на $102 млн

"Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году (ISIN RU000A1006T7 / RU000A1006S9) в сумме 102,00 млн долларов США сроком 28 марта 2022 г. получены НКО АО "Национальный расчетный депозитарий", - говорится в сообщении.