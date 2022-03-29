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52 минуты назад

Publico: США начали саморазрушение гегемонии доллара

Лера Букина

США перешли к саморазрушению глобальной гегемонии доллара, решив заблокировать хранимые на Западе золотовалютные резервы Центрального банка России. Об этом заявил обозреватель издания Público Рафаэль Поч.

По его словам, власти США подали четкий сигнал всему миру, что средства следует обезопасить. Также Поч указал на то, что принятые меры о блокировке российских резервов – демонстрация того, что Вашингтон может конфисковать средства любого государства, политика которого не приходится им по вкусу.

Он также подчеркнул, что за таким шагом последует поиск более безопасных механизмов и валют. Речь идет о России, Китае и других странах – членах БРИКС. Вместе с тем обозреватель отметил то, что процесс уже запущен.

Ранее 24 марта представитель Белого дома сообщил, что власти США осведомлены о том, что Россия пытается использовать свои запасы золота для поддержки рубля — иными словами, продавать золото для покупки рублей. В этой связи он считает необходимым закрыть любую возможность для России использовать золото для поддержки своей валюты.

В Центральном банке России, в свою очередь, заявили, что избежать заморозки части золотовалютных резервов ЦБ в долларах и евро было нельзя.

Экономика,Видео,Банк России,БРИКС,
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