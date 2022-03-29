«Россия была, есть и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Россия заинтересована в продаже своего газа. Мы уверены, что у нас лучший по предложению газ на рынке в плане ритмичности поставок, цены и надежности. Лучше российского газа нет, все другие опции хуже. Это реальность», — заключил Песков.