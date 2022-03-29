«Возьмут Европу за горло»: в РФ оценили планы по газопроводу Турция-Израиль

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с NEWS.ru назвал малореализуемым проект Израиля и Турции о совместном газопроводе. Он напомнил, что эта тема обсуждалась несколько лет, но в итоге никаких контрактов не было подписано из-за высокой цены. По мнению энергетика, наиболее простым реализуемым вариантом может считаться транзит газа из Израиля в Египет, где через терминалы по сжижению топлива он будет продаваться на экспорт.

Вариант с Турцией один из самых малореализуемых в том плане, как это всё будет влиять на ситуацию в регионе. Сейчас через Турцию идут российский и азербайджанский газ. Плюс ещё Турция покупает в Иране газ для своих нужд. И получается, если ещё израильский газ запустить через Турцию, то Турция будет держать за горло Европу. Я не думаю, что Европа будет дико в восторге, потому что изначально, когда нашли запасы в Израиле, это же было самое простое, тогда ещё не было войны с Сирией, по суше до Турции недалеко, а дальше всё — уже Европа. Но поскольку там начались проблемы и стало понятно, что Турция слишком много на себя взяла транзитных функций, решили, что это неправильный вариант, — считает Правосудов.

Видео дня

Власти Израиля и Турции проводят обсуждения по строительству газопровода, который создаст альтернативу поставкам газа из РФ на юг Европы, сообщает Reuters.

Стороны решили предметнее рассмотреть возникшую несколько лет назад идею о строительстве подводного трубопровода от израильского месторождения газа «Левиафан» (снабжает топливо Израиль, Иорданию и Египет) к территории Турции, и затем продлить ее до стран Южной Европы.

Как рассказали в Турции, переговоры по этой тематике продолжаются в течение этого марта, а в ближайшие месяцы могут быть приняты «конкретные решения» по маршруту и участникам проекта. Цена трубопровода в 500-550 км составит порядка $1,5 млрд, что выгоднее Восточно-Среднеземноморского газопровода в €6 млрд (от Израиля до Кипра, Греции и Италии).

«Недавно произошло сближение с Израилем, и мы хотим, чтобы его газ проходил транзитом через Турцию по пути в Европу. Израиль позитивно смотрит на это, были проведены некоторые переговоры, и есть желание это сделать», — рассказал один из собеседников агентства в Турции.

Владельцы «Левиафана» — израильские компании NewMed Energy и Ratio Oil — запланировали увеличить производство с 12 до 21 млрд кубометров газа в год.

Однако существует проблема того, что ранее уже предлагали два маршрута поставок с израильского месторождения — через заводы сжиженного природного газа (СПГ) в Египте или через планируемый плавучий завод СПГ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности сотрудничества с Израилем касаемо транзита голубого топлива в Европу. В ходе переговоров, назначенных на середину марта, главы государств собираются обсудить проект экспорта израильского газа в Турцию и следом — в страны ЕС. Информацию предоставило агентство Reuters.

Мы можем найти применение израильскому газу внутри страны и, помимо этого, приложить совместные усилия для его поставки в Европу. Даст бог, этот вопрос будет в повестке визита [президента Израиля Ицхака] Герцога в Турцию, — приводит слова президента агентство.

Согласно информации издания, об этих планах турецкий лидер рассказал по возвращении с Украины после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Отношения между странами остаются напряжёнными, поскольку Анкара осуждает «оккупацию» Израилем Западного берега реки Иордан и притеснение живущих в районе палестинцев.

Путём совместного решения по энергетике Эрдоган надеется улучшить взаимоотношения. В ноябре президент Турции позвонил свеженазначенному премьер-министру Израиля Нафтали Бенету, что стало первым телефонным разговором между представителями государств за годы.

Москва просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией, подтвердил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется", - ответил представитель Кремля на вопрос, просчитывается ли в том числе ситуация, если европейские государства откажутся от контрактов после перехода оплаты за российский газ в рублях.

Зарубежные компании должны понимать, что за евро и доллары можно купить рубли и ими оплатить газ, де-факто ничего не меняется, сказал Песков.

"Компании должны понимать, что за их валюту - за евро, за доллары - можно купить рубли и рублями оплатить газ. То есть де-факто ничего не меняется практически. Тем не менее это поручение президента [РФ] и до 31 марта все опции этого процесса просчитываются", - сказал Песков.

Схема для оплаты

Россия разрабатывает такую схему для оплаты газа в рублях, которая будет понятна и выполнима, заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил о поручении главы государства Владимира Путина до 31 марта представить предложения по организации оплаты поставок газа из РФ в недружественные страны за рубли. "Все модальности сейчас разрабатываются так, чтобы эта система была проста, понятна, прозрачна и выполнима для уважаемых европейских и международных покупателей", - сказал Песков.

"Россия была, есть, остается и имеет в виду оставаться надежным поставщиком энергоресурсов, и Россия заинтересована в продаже своего газа", - подчеркнул он.

"И мы не просто заинтересованы, мы уверены, что у нас лучший по предложению газ на рынке в плане ритмичности поставок, в плане цены и в плане надежности. Лучше российского газа нет. Все другие опции хуже. Это реальность", - констатировал Песков.

Он отметил, что Россия не станет поставлять газ бесплатно. "Газ бесплатно поставлять никто не будет, это просто невозможно, а оплачивать его можно только в рублях", - сказал Песков.

"[Зарубежные] компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая, собственно, возникла в условиях экономической войны, которую ведут против Российской Федерации", - добавил он.

Россия готова ко всем возможным вариантам по поставкам российских энергоресурсов, в том числе к отказу Европы от них, в этом случае ресурсы перенаправят на другие рынки. Об этом заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы не заинтересованы в таком сценарии (в полной остановке импорта энергоресурсов из РФ в Европу - прим. ТАСС), но готовы ко всем возможным вариантам, если все-таки [Евросоюз] пойдет на такой необдуманный шаг", - сказала она журналистам.

"Количество энергоресурсов на мировом рынке ограничено. После пандемии сейчас идет бурный рост, восстановление экономик. Мы видим, как бурно развиваются страны Азии, Китай, Индия. И потребность в энергоресурсах, безусловно, будет расти. Если они [Евросоюз] примут такое решение, значит, у нас прорабатываются различные варианты замены рынков - только и всего", - продолжила спикер Совфеда.

В США заявили, что собираются помочь Европе отказаться от российского газа, поставив до 15 млрд куб. м сжиженного природного газа в 2022 году. Такое решение может повлечь за собой негативные последствия изменения климата, сообщил The Guardian со ссылкой на экологов. Увеличение производства ископаемого топлива «подливает масла в огонь нашего горящего мира», сказала директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел.

Европе пора как можно скорее переходить на «чистую энергию», а не наращивать производство ископаемых видов топлива, заявил представитель некоммерческой экологической организации Sierra Club Келли Шихан.

Решение США поставлять газ Европе «зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведёт к катастрофе для нашего климата», добавил Шихан.

Поставки газа не помогут решить энергетический кризис в Европе, считает Сигел. «Создание новых объектов по экспорту токсичных веществ и продление срока действия газа метана на десятилетия — смертный приговор для тех, кто находится на переднем крае борьбы с чрезвычайной климатической ситуацией», — заявила она.

Ранее Белый дом сообщил, что США заключили соглашение с ЕС на поставку не менее 15 млрд куб. м сжиженного природного газа в страны ЕС в 2022 году.

23 марта Владимир Путин поручил «Газпрому» перевести контракты для «недружественных стран» в рубли. По его словам, Запад, заморозив российские активы, подорвал доверие к своим валютам. «Совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединённые Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла», — говорил глава государства.

После глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не позволит перейти на рублёвые расчёты за газ, поскольку это было бы способом обойти санкции ЕС.

Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи признался, что Европа будет зависеть от углеродного топлива из РФ вплоть до 2027 года. Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, как быстро поставки сжиженного природного газа из США помогут ЕС отказаться от российского топлива.

«Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года», — передает слова Макфи ТАСС.

Еврокомиссия после саммита с США обсуждала расширение поставок сжиженного природного газа из-за океана.

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже во вторник поднялась выше $1300 за 1 тыс. куб. м впервые с 24 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1306 за 1 тыс. куб. м, или €114,8 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

В целом стоимость газа с начала торгов растет на 12%.

Цена газа перешла к активному росту 23 марта, после заявления президента РФ Владимира Путина о решении России перевести оплату за поставки газа на экспорт в недружественные страны в рубли. Президент поручил правительству дать соответствующую директиву "Газпрому" по внесению изменений в действующие контракты. Минфин и ЦБ должны определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями российского газа.

Позднее стоимость голубого топлива начала падать на новостях о намерении США направить дополнительный объем СПГ в Евросоюз, который заменит российские поставки. Еврокомиссия заявила, что будет работать над созданием дополнительного спроса на американский сжиженный природный газ в объеме 50 млрд куб. м в год.