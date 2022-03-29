В Сербии назвали условие отказа от российского газа

Сербия может отказаться от российского газа только в случае перехода на дрова, но в Европе нет такого количества лесов. Об этом заявил во вторник генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович в интервью порталу "021".
"ЕС в одиночку не может решить вопрос российского газа, потому что Америка может поставить 15 млрд кубометров из необходимых 250 млрд. Что бы ни произошло, в период от пяти до семи лет будет невозможно решить газовое уравнение без российского газа. Что касается нас, если нас вынудят, то мы можем отключить поставки российского газа, но при условии, что у нас достаточно дров. Но боюсь, что ни здесь, ни даже в Европе нет столько леса", - заявил Баятович.
Комментируя вопрос оплаты газа, Баятович заметил, что у Сербии нет с этим проблем: "Мы полностью нормально платим, платим нашей местной фирме, и у нас нет проблем. И еще раз разграничим: не будет оплаты транспортировки газа со стороны "Газпрома" в рублях".
"Когда кто-то говорит: "Мы ввели против России санкции", то нужно задать вопрос, кто их ввел. Америка, Канада, Европа, Япония, Австралия и Южная Корея. Китай, Индия, Пакистан, Бразилия санкции не ввели, я хочу сказать, что 80% людей живет в странах, которые не ввели санкции против России. Вся эта ситуация больше всего отвечает интересам Америки, потому что она восстановила свою промышленность. Также и Россия получит больше денег за такое же количество энергоресурсов", - сказал глава "Сербиягаза".
Переговоры по долгосрочному газовому контракту на 10 лет между Сербией и Россией начнутся в ближайшие дни, Сербия рассчитывает на цену от $600 до $850 за 1 тыс. кубометров газа, заявил ранее Баятович. По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сербии Александара Вучича в Сочи 25 ноября Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне $270 за 1 тыс. кубометров на ближайшие шесть месяцев, после чего Белграду будут предложены условия по долгосрочному контракту, которые президент Сербии назвал "исключительными".
С 1 января "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию.