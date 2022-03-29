В Сербии назвали условие отказа от российского газа

"ЕС в одиночку не может решить вопрос российского газа, потому что Америка может поставить 15 млрд кубометров из необходимых 250 млрд. Что бы ни произошло, в период от пяти до семи лет будет невозможно решить газовое уравнение без российского газа. Что касается нас, если нас вынудят, то мы можем отключить поставки российского газа, но при условии, что у нас достаточно дров. Но боюсь, что ни здесь, ни даже в Европе нет столько леса", - заявил Баятович.