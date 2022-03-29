Европа отказалась оплачивать газ в рублях

Европейский союз отказывается от выполнения требований России по оплате газа в рублях, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя Европейской комиссии (ЕК) Эрика Мамера.

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Он пояснил, что Брюссель участвовал в обсуждении вопроса группой стран G7, и позиции, соответственно, совпадают. По его словам, главы министерств энергетики этих государств «отвергли требования» российской стороны.

«Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро», — пояснил представитель ЕК.

О решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией «недружественным странам», ранее в марте объявил президент Владимир Путин. Представители европейских стран, реагируя на эти заявления, уже указывали, что в контрактах указана другая валюта.