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58 минут назад

Европа отвергла требования оплачивать газ в рублях

Lenta.ruLenta.ru

Европейский союз отказывается от выполнения требований России по оплате газа в рублях, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя Европейской комиссии (ЕК) Эрика Мамера.

Европа отказалась оплачивать газ в рублях
Фото: ReutersReuters

Он пояснил, что Брюссель участвовал в обсуждении вопроса группой стран G7, и позиции, соответственно, совпадают. По его словам, главы министерств энергетики этих государств «отвергли требования» российской стороны.

«Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро», — пояснил представитель ЕК.

О решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией «недружественным странам», ранее в марте объявил президент Владимир Путин. Представители европейских стран, реагируя на эти заявления, уже указывали, что в контрактах указана другая валюта.

Москва, как утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией. Он также допускал отказ от поставок при отсутствии оплаты.

Экономика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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