Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
43 минуты назад

Минфин обезопасил Россию от дефолта

Ura.RuUra.Ru

Министерство России объявило досрочный выкуп за рубли выпуск еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Так предполагается обезопасить Россию от дефолта. Об этом информация появилась на официальном сайте ведомства.

Минфин обезопасил Россию от дефолта
Фото: ТАССТАСС

«Минфин России информирует о проведении выкупа облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации. Выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости», — сообщается на сайте Минфина.

Причиной выкупа облигаций стали заявления Евросоюза и США, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. Такой ответ последовал в сторону России из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Publico: США запустили саморазрушение гегемонии доллара

Ранее сообщалось, что Россия имеет необходимые средства и потенциал для того, чтобы избежать дефолта в стране. Минфин РФ погасил все долги и избежал дефолта. Также министерство не нарушило сроки погашения задолженностей. До этого издание Bloomberg заявляло, что 16 марта в стране настанет дефолт в иностранной валюте. Кроме того, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева допустила возможность дефолта в России из-за санкций со стороны стран Запада.

Экономика,Кристалина Георгиева,Минфин России,Международный валютный фонд,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители