В Кремле призвали Запад понять, что за газ придется платить рублями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил западным странам, что оплачивать российский газ можно будет только в рублях, а поставлять его бесплатно никто не будет. Об этом пишет РИА Новости.

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23 марта президент Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров России заявил, что продажа природного газа и другой российский экспорт в страны Европы и в Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли. Глава государства поручил правительству, Банку России и компании «Газпром» до 31 марта предоставить доклад об изменении валюты платежа на рубли.

По словам официального представителя Кремля, иностранным компаниям стоит учитывать изменившуюся обстановку.

«Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны, которую ведут против России. И также, конечно, компании должны понимать, что просто нужно купить за их валюту, за евро, за доллары, купить рубли и рублями оплатить газ», - заявил Дмитрий Песков.

Он также особо обратил внимание на то, что де-факто почти ничего не меняется и Россия заинтересована в продаже своего газа. Тем не менее, детали поручения президента просчитываются, чтобы система была проста, понятна, прозрачна и выполнима для европейских и международных покупателей.

«Россия была, есть, остается и имеет в виду оставаться надежным поставщиком энергоресурсов. Мы не просто заинтересованы, мы уверены, что у нас лучший по предложению газ на рынке в плане ритмичности поставок, в плане цены и в плане надежности. Лучше российского газа нет, все другие опции хуже. Это реальность», — заметил Песков.

В то же время пресс-секретарь добавил, что в России просчитывают вариант, что европейские контрагенты откажутся от контрактов.