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10 минут назад

В Госдуме рассказали о схеме оплаты за газ зарубежными потребителями

Алиса Селезнёва

Нет технических препятствий для приобретения зарубежными потребителями российского газа рублей для его оплаты, процедура прописана в законодательстве. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Госдуме рассказали о схеме оплаты за газ зарубежными потребителями
Фото: UnsplashUnsplash

По словам парламентария, изменения законодательства для этого не требуется.

«Там все прописано спокойно. Валюта будет обмениваться по рыночному курсу, который будет определяться на Московской бирже. Могут на форексе покупать, где угодно. Рубли могут покупать где угодно, главное, чтобы они были. Через биржу удобнее. Технически проблем никаких нет», - заметил Аксаков.

По его словам, схема оплаты может выглядеть так: компания-потребитель газа обращается на Московскую биржу и выставляет заявку на определенное количество рублей. На бирже определяется курс, дальше происходит сделка, эти деньги переводятся на счет «Газпрома» и затем идет поставка топлива российской компанией.

23 марта президент Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров России заявил, что продажа природного газа и другой российский экспорт в страны Европы и в Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли. Глава государства поручил правительству, Банку России и компании «Газпром» до 31 марта предоставить доклад об изменении валюты платежа.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил сегодня западным странам, что поставлять российский газ бесплатно никто не будет.

Экономика,Анатолий Аксаков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Банк России,Газпром,Московская биржа,Госдума,
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