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1 час назад

Регионам уточнили правила использования средств от реструктуризации долгов

Парламентская газетаПарламентская газета

Регионам реструктуризируют бюджетные кредиты в обмен на вложения в инфраструктуру. Такая норма действует с 2020 года. Новое постановление кабмина от 18 марта 2022 года № 400 уточняет порядок реструктуризации долгов и условия использования высвободившихся средств. Документ вступает в силу с 30 марта.

Регионам уточнили правила использования средств от реструктуризации долгов
Фото:   © АГН Москва   © АГН Москва

Скорректирован ряд актов Правительства по вопросам проведения реструктуризации задолженности субъектов.

Так, предусмотрена возможность направления средств регионального бюджета, высвобождаемых в 2023-2024 годах, на проектирование объектов инфраструктуры, подключение жилых домов и предприятий к инженерным сетям и другое.

В рамках реструктуризации бюджетных кредитов между субъектами и Минфином заключаются дополнительные соглашения, которые обязывают регионы придерживаться обязательств по оздоровлению собственных финансов и соблюдению параметров дефицита и госдолга.

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