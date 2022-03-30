Регионам уточнили правила использования средств от реструктуризации долгов

Регионам реструктуризируют бюджетные кредиты в обмен на вложения в инфраструктуру. Такая норма действует с 2020 года. Новое постановление кабмина от 18 марта 2022 года № 400 уточняет порядок реструктуризации долгов и условия использования высвободившихся средств. Документ вступает в силу с 30 марта.

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Скорректирован ряд актов Правительства по вопросам проведения реструктуризации задолженности субъектов.

Так, предусмотрена возможность направления средств регионального бюджета, высвобождаемых в 2023-2024 годах, на проектирование объектов инфраструктуры, подключение жилых домов и предприятий к инженерным сетям и другое.