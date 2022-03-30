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56 минут назад

Берлин перестал получать газ по трубопроводу «Ямал – Европа»

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостейиещё 2

Поставка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в немецкой точке Мальнов упали до нуля, сообщает «РЕН ТВ».

Прокачка газа по «Ямал – Европе» опустилась до нуля
Фото: ReutersReuters

Газопровод проходит через территорию Белоруссии. Прокачка газа по одному из трех ключевых для Европы трубопроводов была полностью остановлена. Кроме того, газопровод начал работать «в обратном направлении», передавая энергоносители из Германии в Польшу.

Солнце помогло Германии снизить зависимость от российского газа

Ранее поток газа по магистрали «Ямал-Европа» из России в Германию остановился в середине марта. При этом с конца февраля газопровод работал в переменном режиме – днем газ поставлялся в Польшу, ночью в Германию.

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