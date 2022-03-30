Прокачка газа по «Ямал – Европе» опустилась до нуля

Поставка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в немецкой точке Мальнов упали до нуля, сообщает «РЕН ТВ».

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Газопровод проходит через территорию Белоруссии. Прокачка газа по одному из трех ключевых для Европы трубопроводов была полностью остановлена. Кроме того, газопровод начал работать «в обратном направлении», передавая энергоносители из Германии в Польшу.