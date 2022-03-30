Прокачка газа по «Ямал – Европе» опустилась до нуля

Поставка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в немецкой точке Мальнов упали до нуля, сообщает «РЕН ТВ».
Газопровод проходит через территорию Белоруссии. Прокачка газа по одному из трех ключевых для Европы трубопроводов была полностью остановлена. Кроме того, газопровод начал работать «в обратном направлении», передавая энергоносители из Германии в Польшу.
Ранее поток газа по магистрали «Ямал-Европа» из России в Германию остановился в середине марта. При этом с конца февраля газопровод работал в переменном режиме – днем газ поставлялся в Польшу, ночью в Германию.