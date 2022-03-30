Поставки газа по газопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля

Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через компрессорную станцию Мальнов на германско-польской границе сократились до нуля. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные оператора Gascade.

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По состоянию на 14:00 мск потоки в восточном направлении в Польшу из Германии по трубопроводу «Ямал — Европа» через Мальнов достигали 1 451 155 кВт•ч, после чего сократились до нуля. Что касается потоков по другим газопроводам, то они сейчас продолжаются.

Как сообщал ТАСС, «Газпром» ранее решил забронировать часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу на полные газовые сутки 30 марта. Reuters же обращает внимание на то, что фактические поставки не гарантируются, поскольку не всегда российская компания использует забронированные мощности.

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров России заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли. 28 марта глава государства поручил правительству, Банку России и компании «Газпром» до 31 марта предоставить доклад об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны.

Большая часть европейских стран выступила против данной инициативы. В частности, не одобрили условия итальянская Eni, австрийская OMV и польская PGNiG. Они объяснили это тем, что их контракты с «Газпромом» не предусматривают смену валюты расчета.

Кроме того, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что в ходе саммита G7 страны — члены организации назвали решение Путина неприемлемым.