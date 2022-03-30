Список экспортируемых за рубли товаров могут расширить

"Хотите газ - ищите рубли", - обратился председатель Госдумы Вячеслав Володин к лидерам европейских стран. В своем Telegram-канале он назвал целесообразным расширить список экспортируемых за рубли товаров.

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Он напомнил, что страны G7 не согласились с требованием рассчитываться за газ в российской валюте. "Затем Макрон заявил, что такой возможности у европейских стран нет", - привел заявление президента Франции Володин.

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Он добавил и информацию СМИ о том, что потоки газа по газопроводу "Ямал - Европа" упали до нуля.

"Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях, - подчеркнул спикер. - Раньше надо было думать".

Володин обратил внимание, что западные управленцы сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, и в результате Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах.

"Правильное решение принял наш президент. Депутаты Государственной Думы его поддерживают", - заявил председатель ГД.

"У европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях, - считает он. - Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет".

Володин напомнил, что газ добывается в сложных природных климатических условиях. Он призвал "искать рубли", отметив, что по-другому не должно быть.

"Более того, будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.", - добавил Володин.

В этой связи он обратился к коллегам из национальных парламентов недружественных стран.

"Отнеситесь более серьезно к вопросу рублевых взаиморасчетов, - призвал спикер. - Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать".

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, как зарубежные потребители российского газа смогут решить проблему с оплатой за рубли. Их можно будет покупать на Московской бирже по рыночному курсу. По его словам, технических препятствий к этому нет, процедура прописана в законодательстве.