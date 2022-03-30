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1 час назад

Эксперт сказал, что может «подрезать крылья» доллару

Лера Букина

Доллар все еще является главной валютой в международном внешнеторговом обороте и в резервах Центробанков. Делать выводы относительно глобального падения спроса на него не приходится, однако определенное ослабление позиций «американца» произойти может, заявил агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, в связи с перманентным геополитическим давлением, которое исходит по большей части от США, некоторое крупные страны стремятся снизить риски посредством переводов расчетов в свои нацвалюты.

«Китай, Россия, Индия, ближневосточные страны-экспортеры сырья сближаются, отдавая предпочтение юаню, рупии, рублю. Как раз решение властей России перевести расчеты со странами-санкционерами за энергоносители в рублевую зону и показывает потерю доверия к доллару», — отметил Зельцер.

При этом эксперт напомнил о том, что дедлайн установлен на 31 марта. По его словам, значимость привычных резервных валют по мере перехода стран западной коалиции на рубли уменьшится, а рубль будет наверстывать упущенное.

Курс доллара рухнул

Ранее обозреватель издания Público Рафаэль Поч заявил, что США перешли к саморазрушению глобальной гегемонии доллара, решив заблокировать хранимые на Западе золотовалютные резервы Центрального банка России.

Экономика,Видео,Банк России,
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