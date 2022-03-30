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37 минут назад

В России предложили создать новую платежную единицу

Лера Букина

России следует перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу. Об этом заявили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, передает РБК.

В России предложили создать новую платежную единицу
Фото: UnsplashUnsplash

Они указали на то, что вопрос о создании новой платежной единицы стал актуальным в связи с западными санкциями, которые отрезали Россию от мировых рынков капитала и затруднили конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также решением России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях.

Эксперты считают, что новой системой расчетов могут заинтересоваться страны ЕАЭС, Китай, Индия, Иран, Турция. Это поможет избавить их от зависимости от других валют, которые могут использоваться в качестве геополитического оружия.

Авторы инициативы считают, что стоимость единицы целесообразно привязать к имеющимся у стран-участниц золоту и драгоценным металлам. На курс будет влиять средневзвешенная цены ресурсов на мировом рынке.

Два популярных товара резко подешевели

Как заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами.

Президент России Владимир Путин 23 марта объявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Большая часть европейских стран выступила против данной инициативы. В частности, не одобрили условия итальянская Eni, австрийская OMV и польская PGNiG. Они объяснили это тем, что их контракты с «Газпромом» не предусматривают смену валюты расчета.

Кроме того, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что в ходе саммита G7 страны — члены организации назвали решение Путина неприемлемым. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил Владимиру Путину, что Франция не будет рассчитываться рублями за поставки российского газа.

Экономика,Роберт Хабек,Дмитрий Вольвач,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,РАН,ЕАЭС,Газпром,ЕС,
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