В России предложили создать новую платежную единицу

России следует перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу. Об этом заявили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, передает РБК.

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Они указали на то, что вопрос о создании новой платежной единицы стал актуальным в связи с западными санкциями, которые отрезали Россию от мировых рынков капитала и затруднили конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также решением России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях.

Эксперты считают, что новой системой расчетов могут заинтересоваться страны ЕАЭС, Китай, Индия, Иран, Турция. Это поможет избавить их от зависимости от других валют, которые могут использоваться в качестве геополитического оружия.

Авторы инициативы считают, что стоимость единицы целесообразно привязать к имеющимся у стран-участниц золоту и драгоценным металлам. На курс будет влиять средневзвешенная цены ресурсов на мировом рынке.

Как заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами.

Президент России Владимир Путин 23 марта объявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Большая часть европейских стран выступила против данной инициативы. В частности, не одобрили условия итальянская Eni, австрийская OMV и польская PGNiG. Они объяснили это тем, что их контракты с «Газпромом» не предусматривают смену валюты расчета.