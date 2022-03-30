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11 минут назад

Медведев объявил о новой эре

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

В будущем отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов вполне возможен, сейчас наступает новая эра региональных валют. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев объявил о новой эре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зампред Совбеза отметил, что доверие к доллару и евро «тает, как утренний туман». Он объяснил свою позицию тем, что резервные валюты контролируются решениями западных политиков.

«Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне "до последнего украинца"? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят», — высказался Медведев.

Ранее стало известно, что экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН задумались о создании в России новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами.

Западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле

Как отмечают аналитики, необходимость создания новой платежной единицы обусловлено западными санкциями, которые отрезали Россию от мировых рынков капитала и затруднили конвертацию рубля внешнеторгового оборота, а также требование Москвы получать оплату за экспорт российского газа в Европу в рублях.

Экономика,Дмитрий Медведев,РАН,Совет безопасности РФ,
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