Медведев объявил о новой эре

«Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне "до последнего украинца"? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят», — высказался Медведев.