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33 минуты назад

СМИ: экспортеры зерна просят ЦБ обеспечить расчеты в рублях

Лера Букина

Союз экспортеров зерна, который включает ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», Cargill, Viterra и других участников, обратился к Банку России с просьбой проработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным контрактам. Об этом сообщает «Коммерсант».

Экспортеры зерна просят ЦБ обеспечить расчеты в рублях
Фото: UnsplashUnsplash

Союз считает необходимым обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, где обслуживаются покупатели зерна. Крупнейшие из них — Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия.

По словам источника издания, в настоящее время большая часть контрактов заключается в валюте, однако в связи с ситуацией на Украине и санкциями российские экспортеры столкнулись со сложностями в получении средств, поскольку банки не всегда соглашались переводить деньги.

Союз экспортеров зерна предложил несколько мер. Среди них — фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера. Также союз выступает за возобновление оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработку возможности страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне.

С начала сезона по 10 марта Россия экспортировала 28,1 миллиона тонн зерна, включая 23 миллиона тонн пшеницы (-30% к аналогичному периоду прошлого сезона), следует из данных Минсельхоза. Согласно данным ИКАР, средняя стоимость российской пшеницы с 12,5% протеина остается на уровне 390 долларов за тонну (FOB).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением расширить список экспортных товаров, за которые оплату можно брать в рублях. Он счел необходимым продавать за рубли удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и прочее.

Экономика,Вячеслав Володин,Банк России,Коммерсант,Госдума,
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