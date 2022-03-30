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28 минут назад

«Хотите газ - ищите рубли»: Володин заявил о подорванном доверии к евро

Алиса Селезнёва

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия хочет продавать газ за рубли из-за подорванного доверия к доллару и евро. В своем Telegram-канале он заявил, что европейцам ничего не мешает расплачиваться за газ в российской валюте.

«Хотите газ - ищите рубли»: Володин заявил о подорванном доверии к евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил продавать российский природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. Если мера будет реализована, некоторым импортерам газа придется покупать российскую валюту.

Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» к 31 марта подготовить доклад об изменении валюты платежей за поставки газа

В G7 и Евросоюзе заявили, что не будут платить за российский газ в рублях. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это невозможно.

«Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях. Раньше надо было думать. Они сами сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчётов в этих валютах», - так прокомментировал это Володин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он подчеркнул, что у государств ЕС «есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях».

«Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет», - написал спикер Думы.

Он подчеркнул, что газ добывается в сложных условиях, это тяжелейшая работа и Россия вправе требовать выгодных для себя условий продажи газа.

«Если хотите получать газ - ищите рубли. По-другому не должно быть», - подчеркнул он.

По мнению Володина, за рубль также можно продавать удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес.

Экономика,Эммануэль Макрон,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Банк России,Газпром,Госдума,ЕС,
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