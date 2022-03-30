В России разрешили параллельный импорт товаров

«Еще один подписанный документ касается так называемого параллельного импорта. Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя»,— заявил Мишустин в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.