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1 час назад

В России разрешили параллельный импорт товаров

Лера Букина

Власти РФ разрешили параллельный импорт товаров в страну по отдельным видам продукции. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает «Коммерсант».

В России разрешили параллельный импорт товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ввоз такой продукции может осуществляться без получения разрешения от правообладателя, производителя или дилера продукции. Перечень товаров определит Минпромторг.

«Еще один подписанный документ касается так называемого параллельного импорта. Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя»,— заявил Мишустин в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Ранее 28 марта сообщалось, что Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в стране будет отменена ответственность за параллельный импорт товаров, требующихся «для насыщения потребительского рынка». Данную инициативу одобрил глава «Опоры России» Александр Калинин. Он высказал предположение, что решение позволит избежать запрета западных компаний на ввоз их продукции в Россию.

Экономика,Александр Калинин,Михаил Мишустин,Коммерсант,Минпромторг,
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