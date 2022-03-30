«Продуктивно и перспективно»: экономист об идее создать новую платежную единицу

«Эта идея возникла не вчера и не сегодня. Ясно, что сейчас США и Европа как экономические образования теряют свои позиции на мировой арене, а вслед за этим такое пока еще не очень заметное вытеснение, но все-таки испытывают и доллар, и евро - те валюты, которые их представляют и в торговле, и в экономической сфере. Плюс тут еще очень силен политический компонент. Стало понятно, что национальные денежные единицы, которые используются в международных расчетах, эмитентами этих валют используются для продвижения каких-то своих политических, эгоистических и прочих интересов, что, естественно, для остального мирового сообщества становится все более и более неприемлемым. Тем более что другие державы - прежде всего Китай и страны Юго-Восточной Азии - особенно в коллективном измерении набирают все большую силу. И экономическую, и политическую. Все это определило то, что доллар и в меньшей степени евро должны быть заменены другой расчетной единицей, которая больше устраивает и больше подходит мировому сообществу для ведения нормальных деловых и экономических отношений.



Из этого вытекает конкретное предложение по формированию определенной денежной единицы. Если говорить о том, что какая-то национальная денежная единица должна прийти на смену доллару и евро, то это, конечно, является естественным ходом событий, но собственно национальная денежная единица в любом случае не свободна от тех недостатков, которыми обладают и доллар, и евро. Из-за этих недостатков они и вытесняются из международного оборота.



Когда мы говорим о реалистичности плана по созданию коллективной валюты, мы должны вспомнить, что в течение трех десятков лет в рамках социалистического образования Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) существовал Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС), сформированный странами-членами СЭВ. И этот банк являлся эмитентом над национальной валютой, которая обслуживала Совет экономической взаимопомощи. Переводный рубль - это была наднациональная валюта, которая обслуживала корпоративный оборот в безналичном варианте. В наличном варианте он не существовал и внутри стран-членов СЭВ хождения не имел. Он использовался только в международном экономическом обороте для обслуживания внешнеэкономических отношений этих стран. Использовался он абсолютно во всех функциях, присущих деньгам. Это и платежи, и расчеты, краткосрочные кредиты, можно было погашать отрицательное торговое сальдо деньгами, заработанными по положительному сальдо с другой стороны... Более того, для долгосрочных кредитов и капитальных вложений позже был организован Международный инвестиционный банк (МИБ), который этими переводными рублями осуществлял долгосрочное кредитование и инвестиционное кредитование. И он эффективно выполнял все свои функции.



Эта идея, может быть, будет модернизирована и уже как-то по-другому выглядеть в конкретных функциях, но сама идея уже была. Она отработана, она себя прекраснейшим образом зарекомендовала. Причем это действовало не в течение года-двух, а на протяжении тридцати лет. И на более поздних этапах к расчетам в этой валюте, в переводном рубле, который сейчас можно назвать виртуальным, присоединились Финляндия, Куба, Ангола, Вьетнам. Еще какие-то страны стояли на очереди, чтобы войти в эту систему, что говорило о ее эффективности. Даже шла речь о том, чтобы переводный рубль стал конвертируемой валютой, но тут подоспела перестройка и на всем поставила крест.



Предложение группы экспертов о создании новой платежной единицы не только продуктивно и перспективно, но и, на мой взгляд, заслуживает всяческой поддержки для того, чтобы быть реализовано. Нововведение позволит преодолеть все те недостатки нынешней финансовой системы, которые связаны с доминированием одной единственной национальной валюты, пусть и опирающейся на такую крупную экономику как Соединенные Штаты, но вместе с тем являющуюся проводником эгоистических политических интересов этой страны».

Михаил Беляев Кандидат экономических наук