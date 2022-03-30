Испанцев разрешили ограничивать в покупках продуктов

Правительство Испании разрешило магазинам ограничивать число товаров, которые отпускаются в одни руки, сообщает La Vanguardia. Речь идет о временной исключительной мере, которая вводится, чтобы избежать дефицита.

Фото: Albert Gea / Reuters Albert Gea / Reuters

Решение последовало за эпизодами нехватки таких продуктов, как подсолнечное масло или молоко, зафиксированными на фоне операции на Украине и забастовок перевозчиков в самой Испании. Из распоряжения властей следует, что меры должны приниматься обосновано, чтобы гарантировать доступность продукции для потребителей на равных условиях.

Кризис, последовавший за началом российской операции на Украине, может грозить проблемами с продовольствием в разных страна мира. На Россию и Украину приходилось более трети мирового объема экспорта зерновых, также страны лидировали по поставкам подсолнечного масла. Если производители уйдут с рынка, ситуация может обернуться продовольственным дефицитом на глобальном уровне.