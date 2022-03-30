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1 час назад

Испанцев разрешили ограничивать в покупках продуктов

Lenta.ruLenta.ru

Правительство Испании разрешило магазинам ограничивать число товаров, которые отпускаются в одни руки, сообщает La Vanguardia. Речь идет о временной исключительной мере, которая вводится, чтобы избежать дефицита.

Испанцев разрешили ограничивать в покупках продуктов
Фото:  Albert Gea / Reuters Albert Gea / Reuters

Решение последовало за эпизодами нехватки таких продуктов, как подсолнечное масло или молоко, зафиксированными на фоне операции на Украине и забастовок перевозчиков в самой Испании. Из распоряжения властей следует, что меры должны приниматься обосновано, чтобы гарантировать доступность продукции для потребителей на равных условиях.

Кризис, последовавший за началом российской операции на Украине, может грозить проблемами с продовольствием в разных страна мира. На Россию и Украину приходилось более трети мирового объема экспорта зерновых, также страны лидировали по поставкам подсолнечного масла. Если производители уйдут с рынка, ситуация может обернуться продовольственным дефицитом на глобальном уровне.

В 2022-2023 годах число людей, которые страдают от недоедания, в мире, по прогнозам, увеличится на 8-13 миллионов человек (1-2 процента от нынешнего уровня). Ряд стран-импортеров могут столкнуться с дефицитом средств для закупок продовольствия при резком росте цен.

Экономика,
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