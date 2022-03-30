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1 час назад

В Госдуме поддержали создание в России новой платежной единицы

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Перспективы создания единой валюты на пространстве Евразийского экономического союза обсуждаются не первый год, и эта идея отражает давно нараставшую зависимость торгов сырьевыми и не сырьевыми товарами за деньги, эмиссия которых находится в руках политизированных стран, примером чего может послужить США и ЕС. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

В Госдуме поддержали создание в России новой платежной единицы
Фото: ТАССТАСС

«Случившееся после 24 февраля только сделало этот секрет Полишинеля публичным, и это проблема не только России, но всех развивающихся стран, которые теперь могут по любому поводу столкнуться с заморозкой их активов и неудобства использования западной финансовой системы в целом», — отметил депутат.

По его словам, в перспективе переходить на пулы своих валют важно всем странам, в особенности при наличии баланса, когда экспорт и импорт примерно равны по стоимости. «Конечно, валюта подобная ЭКЮ, прародитель современного евро, чью основу составляли национальные валюты Европейского экономического союза, теоретически, могла бы обладать меньшей волатильностью. Но надо понимать, что Россия до конца еще не получила все выгоды от перевода торговли в национальную валюту», — заключил Кравченко.

Ранее экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что в России необходимо создать новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами. Они считают, что формирование недолларовой системы расчетов может вызвать интерес у стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китая, Индии, Ирана, Турции и некоторых других.

Экономика,Денис Кравченко,РАН,ЕАЭС,Госдума,ЕС,
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