Британия захотела усилить ограничения по доступу России к SWIFT

«Мы можем сделать еще больше в SWIFT. Очевидно, что это не та область, в которой мы можем двигаться в одиночку. Этот вопрос министр иностранных дел будет продолжать поднимать со своими коллегами, чтобы двигаться дальше и быстрее», - рассказал представитель Джонсона.