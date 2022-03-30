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1 час назад

Британия захотела усилить ограничения по доступу России к SWIFT

Вероника Полынина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил расширения ограничений доступа российских банков к системе SWIFT, пишет Daily Express.

Британия захотела усилить ограничения по доступу России к SWIFT
Фото: ReutersReuters

Британский премьер, отвечая на вопросы членов парламента, призвал страны мира продолжать оказывать давление на президента России Владимира Путина, даже если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

По его словам, если не усилить санкции в отношении РФ, то Москва научится с ними жить.

Одним из вариантов усиления давления на Москву, по словам Джонсона, должен стать полный запрет на доступ России к банковской системе SWIFT.

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Представитель премьер-министра на брифинге после встречи Джонсона с парламентом заявил, что Великобритания продолжит поднимать этот вопрос в контактах другими западными странами.

«Мы можем сделать еще больше в SWIFT. Очевидно, что это не та область, в которой мы можем двигаться в одиночку. Этот вопрос министр иностранных дел будет продолжать поднимать со своими коллегами, чтобы двигаться дальше и быстрее», - рассказал представитель Джонсона.

В начале марта Евросоюз отключил семь российских банков от системы SWIFT. Под санкции попали ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.

Экономика,Борис Джонсон,Владимир Путин,Новикомбанк,Совкомбанк,Банк ВТБ,Промсвязьбанк,ЕС,
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