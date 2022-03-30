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1 час назад

Путин информировал Шольца о сути решения о переходе к оплате газа в рублях

ТАССТАСС

Президент РФ Владимир Путин в среду в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем информировал его по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин объяснил Шольцу суть решения о переходе к оплате газа в рублях
Фото: ТАССТАСС

"Владимир Путин информировал федерального канцлера по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями. Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами - членами ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Шольц условились, что переход на оплату газа в рублях обсудят эксперты РФ и ФРГ.

"Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний - импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран", - заключили в Кремле.

Ранее Путин поручил перевести на рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Он заявил, что Москва откажется принимать оплату по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и распорядился, чтобы правительство дало компании "Газпром" директиву о внесении необходимых изменений в действующие контракты.

Шольц ранее выступил против оплаты поставок российского газа в рублях, указав, что контракты предусматривали оплату в евро. Он также говорил о том, что Германия будет сокращать зависимость от энергоресурсов из РФ, но резкое эмбарго могло бы отрицательно сказаться на рынке труда и промышленности и привести к экономическому кризису.

Когда Россия переведет расчеты за газ в рубли

Экономика,Олаф Шольц,Владимир Путин,Банк России,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Газпром,ЕС,
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