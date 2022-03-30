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1 час назад

Половина из 20 богатейших россиян не попали под западные санкции

Lenta.ruLenta.ru

По данным Bloomberg, половина из 20 богатейших россиян не подверглись западным санкциям из-за ситуации на Украине. В результате они могут «свободно действовать по всему миру без юридических ограничений».

Половина из 20 богатейших россиян не попали под западные санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Великобритания ввела санкции против 10 из 20 богатейших, ЕС — против девяти, а США — против четырех. Только трое из двадцатки попали во все три санкционных списка. Из пятерки самых богатых россиян ограничения коснулись только Алексея Мордашова, остальные (Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Владимир Лисин и Вагит Алекперов) их избежали.

Эксперты связывают это с тем, что многие российские миллиардеры имеют критические доли в крупных энергетических, металлургических и минеральных компаниях. Также отказ вводить санкции против некоторых олигархов объясняют их невозможностью повлиять на принятие решений в Кремле.

США извлекли урок из опыта 2018 года, когда санкции против миллиардера Олега Дерипаски обернулись резким ростом цен на алюминий, отмечает издание. В общей сложности под санкции попали россияне, состояние которых до начала спецоперации оценивалось как минимум в 200 миллиардов долларов.

Ранее российский миллиардер Михаил Фридман, который ранее попал под санкции, рассказал, что ему не хватает денег на походы в рестораны.

Экономика,Владимир Лисин,Вагит Алекперов,Леонид Михельсон,Олег Дерипаска,Алексей Мордашов,Владимир Потанин,Михаил Фридман,ЕС,
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