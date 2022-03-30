Лондон ввел санкции против ЛНР и ДНР

Санкции, ранее введенные Великобританией в отношении Крыма, распространены на территорию ЛНР и ДНР. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении МИД королевства.

"Новые законодательные нормы также позволили распространить финансовые, торговые и грузотранспортные санкции, введенные против Крыма, на неконтролируемые [украинским] государством территории Донецка и Луганска", - говорится в документе.

Изменения, внесенные в среду в национальное санкционное законодательство, также предусматривают возможность введения запрета на техобслуживание самолетов и судов, принадлежащих лицам, внесенным в британский черный список. Как указали в МИД королевства, в среду эти меры были распространены на двух его фигурантов - предпринимателей Олега Тинькова и Евгения Швидлера.