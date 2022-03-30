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2 часа назад

Греция решила отказаться от российского газа

Вероника Полынина

Правительство Греции рассмотрит варианты по замене российского газа альтернативными поставками, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Греция решила отказаться от российского газа
Фото: ReutersReuters

Министерство охраны окружающей среды и энергетики республики заявило, что оператор национальной газотранспортной системы Греции DESFA проводит переговоры с итальянской газовой компанией Snam по вопросу хранения газа для Греции в Италии.

Отчитаться о ходе переговоров оператор должен до 1 апреля.

По информации греческих СМИ, DESFA обсуждает с итальянцами закупки дополнительных объемов сжиженного природного газа, хранение природного газа в Италии и использование электростанций, работающих на буром угле.

После того, как президент России Владимир Путин озвучил требование расплачиваться за газ в рублях, министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас созвал внеочередное заседание антикризисной группы, на котором обсуждались варианты альтернативы российскому газу. Афинское Македонское агентство новостей сообщило, что альтернативные сценарии обеспечения бесперебойного энергоснабжения страны рассматривались на период до марта 2023 года.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что отныне РФ будет принимать оплату за поставки газа в «недружественные» страны в рублях, поскольку получать оплату в долларах и евро «не имеет смысла». Евросоюз заявляет, что продолжит платить за газ в долларах и евро.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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