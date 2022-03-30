Греция решила отказаться от российского газа

Правительство Греции рассмотрит варианты по замене российского газа альтернативными поставками, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Фото: Reuters Reuters

Министерство охраны окружающей среды и энергетики республики заявило, что оператор национальной газотранспортной системы Греции DESFA проводит переговоры с итальянской газовой компанией Snam по вопросу хранения газа для Греции в Италии.

Отчитаться о ходе переговоров оператор должен до 1 апреля.

По информации греческих СМИ, DESFA обсуждает с итальянцами закупки дополнительных объемов сжиженного природного газа, хранение природного газа в Италии и использование электростанций, работающих на буром угле.

После того, как президент России Владимир Путин озвучил требование расплачиваться за газ в рублях, министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас созвал внеочередное заседание антикризисной группы, на котором обсуждались варианты альтернативы российскому газу. Афинское Македонское агентство новостей сообщило, что альтернативные сценарии обеспечения бесперебойного энергоснабжения страны рассматривались на период до марта 2023 года.