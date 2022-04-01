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1 час назад

Ирак установил в марте рекорд по доходам от экспорта нефти

ТАССиещё 5

Ирак зафиксировал в марте самый высокий доход от экспорта нефти с 1972 года, чистая прибыль составила $11,07 млрд. Об этом в пятницу сообщил новостной портал Shafaq news со ссылкой на министерство нефти арабской республики.

Ирак установил рекорд по доходам от экспорта нефти
Фото: ReutersReuters

По информации портала, Ирак экспортировал в марте свыше 101 млн баррелей. Значительная часть экспортируемого сырья была добыта на месторождениях в центральном и южном регионах страны (порядка 99 млн баррелей), более 1 млн баррелей были получены на месторождении в провинции Киркук.

Согласно статистическим данным, Ирак добывал около 3,244 млн баррелей в сутки, а средняя цена иракской экспортной нефти составила $110 за баррель.

Как отмечается в сообщении, министерство нефти будет теперь ежемесячно информировать иракских граждан об экспортных операциях и доходах от них.

Экономика,Цена на нефть,
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