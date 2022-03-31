В Китае не исключили переход на рубли при покупке энергоносителей РФ

Власти Китая не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР.

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Так в МИД ответили на вопрос, готов ли Пекин оплачивать поставляемые Россией энергоносители не американскими долларами, а рублями или юанями.

«При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями», — заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что использование собственных национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия «может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты».

МИД Китая подчеркнул, что «по различным соображениям» Китай будем осуществлять расчеты и в валюте других стран.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о постройке новой бездолларовой системы стран БРИКС. По его словам, она не будет использована как политический инструмент против стран так, как используют доллар.