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31 минуту назад

В Китае не исключили переход на рубли при покупке энергоносителей РФ

Елена Прошина

Власти Китая не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР.

В Китае не исключили переход на рубли при покупке энергоносителей РФ
Фото: EPAEPA

Так в МИД ответили на вопрос, готов ли Пекин оплачивать поставляемые Россией энергоносители не американскими долларами, а рублями или юанями.

«При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями», — заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что использование собственных национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия «может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты».

МИД Китая подчеркнул, что «по различным соображениям» Китай будем осуществлять расчеты и в валюте других стран.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о постройке новой бездолларовой системы стран БРИКС. По его словам, она не будет использована как политический инструмент против стран так, как используют доллар.

Глава государства отметил, что Венесуэла оправилась после отключения финансовой системы страны от службы обмена банковскими сообщениями SWIFT, чему Каракас рад и не собирается возвращаться к этому. По словам Мадуро, эти санкции были мотивированы идеологическими соображениями и попыткой смены власти в стране.

Экономика,Николас Мадуро,БРИКС,
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