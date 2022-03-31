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1 час назад

ФАС выступила за полный запрет валютных контрактов внутри России

Лера Букина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, согласно которому в России будет нельзя прописывать в договоре цены в привязке к иностранной валюте или мировым товарным индексам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

ФАС выступила за полный запрет валютных контрактов в РФ
Фото: PixabayPixabay

«Законопроект запрещает определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках... Документ предполагает изменения в Гражданском кодексе, который сейчас прямо разрешает привязку цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам, хотя сама оплата при этом должна производиться в рублях», - сообщает газета.

Законопроект предполагает, что все уже заключенные договоры необходимо переработать в течение 30 дней с момента официального опубликования закона. Положения документа не касаются сделок при внешней торговле, однако часть из них власти также хотят перевести в рубли.

Отмечается, что законопроект вынесли на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В пресс-службе Минфина сообщили, что законопроект уже удалось согласовать.

Бизнес уже начал постепенно отказываться от привязки договоров к курсу валюты или биржевым индексам.

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Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин назвал неплохой идеей решение отвязать цены в России от мирового рынка. Однако он считает, что будет необходим регулярный контроль уровней себестоимости и наценки на продукцию, который бы позволял своевременно реагировать на избыток тех или иных товаров.

Ранее сообщалось, что некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. В пресс-службе ФАС заявляли, что не поддерживают привязку контрактов к внешним ценовым индикаторам для внутреннего рынка при производстве на территории России.

Экономика,ФАС России,
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