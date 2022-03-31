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3 часа назад

В МВФ заявили, что санкции против РФ могут ослабить влияние доллара в мировой финсистеме

ТАССТАССиещё 5

Введенные западными странами санкции против России могут привести к фрагментации мировой финансовой системы и ослабить влияние доллара в ней. Такое предположение высказала первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

По ее словам, радикальные ограничительные меры, введенные западными странами после начала военной операции России, могут способствовать возникновению небольших валютных блоков, основанных на торговле между отдельными группами стран.

"Мы уже видим это, когда некоторые страны пересматривают валюту, в которой им платят за торговлю", - приводит в четверг слова Гопинат газета Financial Times.

"Доллар останется основной мировой валютой даже в этом ландшафте, но фрагментация на меньшем уровне, безусловно, вполне возможна", - отметила она.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц, под ограничение также попали финансовые потоки и банковская деятельность в РФ .

Экономика,Видео,Владимир Путин,Международный валютный фонд,ЕС,
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