Как россиян обманывают двойными ценниками

На фоне инфляции российские магазины часто стали продавать товары по ценам выше тех, которые указаны в ценниках. Продавцы в таких случаях утверждают, что ценники в настоящее время переписываются, и указанная на бирке цифра не актуальна. Эксперты объяснили, законно ли это, и виноваты ли торговые сети в такой ситуации.

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О том, что ценники в магазинах разных городов не соответствуют стоимости товаров на кассе, сообщил целый ряд региональных СМИ. По информации "Муксун FM", подобная ситуация сложилась в Сургуте.

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"Я ценники фотографирую и на кассе смотрю на табло. Если что-то идет не так, то требую пробить по факту, и они даже не сопротивляются. Как говорится, кто не успел, тот опоздал", — цитирует сайт жительницу города Елену, которая оставила пост во "ВКонтакте".

Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по ХМАО Татьяна Хакимова пояснила, что отсутствие ценников либо их несоответствие стоимости на кассе — это нарушение прав потребителей.

"Рекомендуется в первую очередь обращаться непосредственно к продавцам и заявлять о том, что необходимо установить ценник, который отражал бы стоимость того или иного товара на данный момент", — сказала Хакимова.

В мэрию Хабаровска ежедневно поступает по 50 звонков с жалобами на двойные расценки в магазинах, рассказал ИА "Хабаровский край сегодня" заведующий сектором по защите прав потребителей в сфере торговли и бытового обслуживания городской администрации Алексей Кондратьев.

"Есть правила продажи товаров по договору купли-продажи. Так вот там написано, что на каждом товаре должен быть ценник. Да, сейчас ценники меняются, и может быть ситуация, когда стоимость товара, который лежит на полке, обозначена, к примеру, в 500 рублей, а на кассе вам пробивают его за 600 или все 700 рублей. Нет! Крупа, консервы или овощи должны продаваться по той цене, которая указана на ценнике", — заявил он.

По словам Кондратьева, если товар уже продан по цене, отличающейся от той, которая указана на полках в магазине, нужно сфотографировать "неправильный" ценник и попросить продавца исправить ошибку. В случае отказа следует оформить свое требование в письменном виде, а если и это не поможет — обращаться в прокуратуру или суд.

Подобная ситуация наблюдается в магазинах Тюмени, Самарской и Амурской областей, в Москве.

Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина рассказала "Известиям", что если разница в ценах была обнаружена до покупки, потребитель вправе требовать продажи товара по стоимости, указанной в ценнике.

"Если же потребитель обнаружил разницу в цене уже после оплаты, он вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной суммы или же потребовать возвратить разницу между стоимостью на ценнике и фактической ценой", — добавила эксперт.

Близкий к ретейлерам источник призвал не торопиться с обвинениями в адрес торговых сетей. По его словам, нарушений могло стать больше из-за того, что сотрудники магазинов попросту не успевают переписывать ценники: стоимость продукции на полках растет очень быстро.