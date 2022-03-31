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2 часа назад

В МВФ предрекли ослабление влияния доллара в мире из-за санкций против РФ

Лера Букина

Ограничения, введенные Западом против России, могут постепенно ослабить господствующее положение доллара США и привести к более фрагментированной международной валютной системе. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопина, слова которой приводит Financial Times.

В МВФ заявили об ударе антироссийских санкций по доллару
Фото: EPAEPA

Так, по ее словам, из-за рестрикций усиливаются риски возникновения небольших валютных блоков, основанных на торговле между отдельными группами стран. Это уже наблюдается, «когда некоторые страны пересматривают валюту, в которой им платят за торговлю», подчеркнула Гопина.

«Доллар останется основной мировой валютой даже в этом ландшафте, но фрагментация на меньшем уровне, безусловно, вполне возможна», — подытожила первый заместитель директора-распорядителя МВФ.

Накануне, 30 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус доллара в мире серьезно пошатнулся, в этой связи целесообразно расширять использование национальных валют.

Экономика,Дмитрий Песков,Международный валютный фонд,
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