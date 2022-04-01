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1 час назад

Белый дом поддержал Европу в нежелании платить за газ рублями

Ura.Ruиещё 2

Власти США поддерживают отказ других западных стран платить в рублях за поставки российского природного газа. С таким заявлением на регулярном брифинге для журналистов выступила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Белый дом поддержал Европу в нежелании платить за газ рублями
Фото: ТАССТАСС

«Да», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

«Полагаю, канцлер ФРГ [Олаф Шольц] четко заявил, что контракты существует такими, какие они есть, изменений там не будет», — добавила она.

Указ о продаже недружественным странам газа только за рубли 31 марта подписал президент России Владимир Путин. Это коснется США, стран Евросоюза и других государств из списка. О намерениях отказаться от российского газа уже заявили Франция и Германия. Против эмбарго на поставки российских энергоресурсов выступила Австрия. Решение Путин о переходе на рубли поддержали 76% россиян, опрошенных ФОМ. Такие меры могут укрепить рубль, заявили 27% респондентов.

Экономика,Олаф Шольц,Владимир Путин,Фонд "Общественное мнение",ЕС,
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