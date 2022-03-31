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1 час назад

В Кремле заявили о выполнении поручения президента по расчетам за газ

Алиса Селезнёва

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, механизмы перехода к оплате российского газа за рубли разработаны и вскоре будут обнародованы. Об этом пишет РИА Новости.

Песков: схема расчета за газ в рублях готова
Фото: UnsplashUnsplash

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что продажа природного газа в страны Европы в ближайшее время будет переведена на рубли. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.

Путин поручил правительству, Банку России и компании «Газпром» до 31 марта предоставить доклад об изменении валюты платежа.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что поручение выполнено и главе государства представлена схема расчетов за газ за рубли.

«Да, это действительно так», - ответил Песков на уточняющий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента России также пояснил, что обнародования схемы оплат можно ожидать «совсем скоро, в том числе и сегодня».

Ранее официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что Европейский союз отказывается выполнять требований российской стороны по оплате газа в рублях. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что поставлять российский газ бесплатно никто не будет.

Экономика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Банк России,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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