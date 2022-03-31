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51 минуту назад

В России объявлен мораторий на дела о банкротстве по заявлениям кредиторов

Лера Букина

В России с 1 апреля вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям от кредиторов. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24» во «ВКонтакте».

В России объявлен мораторий на дела о банкротстве по заявлениям кредиторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он будет действовать полгода и коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», — подчеркнул премьер-министр.

По словам Мишустина, благодаря данному шагу должники смогут «справиться с текущими трудностями» в течение этого периода. Кроме того, мораторий даст возможность «наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников», подчеркнул Мишустин.

После введения новых антироссийских санкций в феврале - марте 2022 года в связи с ситуацией на Украине власти страны приняли решение о дополнительной поддержке граждан и экономики. В частности, предусмотрена очередная волна амнистии капиталов, кредитные каникулы для граждан, налоговые каникулы, расширение программы льготного кредитования для бизнеса. Особые меры поддержки затрагивают здравоохранение, IT, транспорт и логистику, строительство и другие сферы.

Экономика,Михаил Мишустин,
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