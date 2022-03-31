В России объявлен мораторий на дела о банкротстве по заявлениям кредиторов

В России с 1 апреля вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям от кредиторов. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24» во «ВКонтакте».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Он будет действовать полгода и коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», — подчеркнул премьер-министр.

По словам Мишустина, благодаря данному шагу должники смогут «справиться с текущими трудностями» в течение этого периода. Кроме того, мораторий даст возможность «наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников», подчеркнул Мишустин.