В России объявлен мораторий на дела о банкротстве по заявлениям кредиторов

В России с 1 апреля вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям от кредиторов. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24» во «ВКонтакте».
«Он будет действовать полгода и коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», — подчеркнул премьер-министр.
По словам Мишустина, благодаря данному шагу должники смогут «справиться с текущими трудностями» в течение этого периода. Кроме того, мораторий даст возможность «наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников», подчеркнул Мишустин.
После введения новых антироссийских санкций в феврале - марте 2022 года в связи с ситуацией на Украине власти страны приняли решение о дополнительной поддержке граждан и экономики. В частности, предусмотрена очередная волна амнистии капиталов, кредитные каникулы для граждан, налоговые каникулы, расширение программы льготного кредитования для бизнеса. Особые меры поддержки затрагивают здравоохранение, IT, транспорт и логистику, строительство и другие сферы.