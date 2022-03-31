Премьер Словакии указал на риск финансовой зависимости от РФ

Существует большая вероятность, что Словакия в случае покупки российского газа за рубли будет финансово зависеть от РФ. Об этом в четверг, 31 марта, заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер, слова которого приводит братиславская газета Pravda.

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Как отметил Хегер, инициатива России подразумевает, что компания SPP (Словацкая газовая промышленность, крупнейший поставщик энергии в стране) сначала будет вынуждена покупать рубли за евро, а затем приобретать российский газ.

«В таком случае Словакия будет зависеть от России не только в энергетическом, но и в финансовом отношении», — отметил он.

По словам премьер-министра, Госсовет Словакии обратился к правительству страны с призывом подготовиться к возможному отключению от российского газа. Хегер подчеркнул, что властям республики следует «защитить бытовых и промышленных потребителей».

Ранее сообщалось, что германский отраслевой союз Aluminium Deutschland, объединяющий компании, производящие алюминий, выразил обеспокоенность из-за возможных перебоев в газоснабжении в случае прекращения поставок российского природного газа.