Путин подписал указ о расчетах за газ с «недружественными странами»

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами», передает РИА «Новости».

Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках.

Новые правила расчетов вступают в силу с 1 апреля.

Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных» стран не выполнят новые условия оплаты.

Путин распорядился перевести оплату за газ для «недружественных стран» в рубли 23 марта. 28 марта он поручил «Газпрому», правительству РФ и Центробанку отчитаться о мерах, предпринятых для изменения валюты платежа. Срок исполнения распоряжения истекал 31 марта.