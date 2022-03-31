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1 час назад

Путин подписал указ о расчетах за газ с «недружественными странами»

Вероника Полынина

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами», передает РИА «Новости».

Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках.

Новые правила расчетов вступают в силу с 1 апреля.

Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных» стран не выполнят новые условия оплаты.

В Германии рассказали о предложенной Путиным схеме оплаты газа

Путин распорядился перевести оплату за газ для «недружественных стран» в рубли 23 марта. 28 марта он поручил «Газпрому», правительству РФ и Центробанку отчитаться о мерах, предпринятых для изменения валюты платежа. Срок исполнения распоряжения истекал 31 марта.

В G7 и Евросоюзе заявили, что не будут платить за российский газ в рублях. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонных разговорах с Владимиром Путиным заявили, что оплата газа в рублях невозможна.

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