ЦБ определил режим спецсчетов для расчетов с иностранными покупателями за газ

Банка России с 1 апреля установил режим спецсчетов для расчетов с иностранными покупателями за газ в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о правилах торговли газом с недружественными странами.
Как пояснила пресс-служба регулятора, уполномоченный банк открывает иностранным покупателям по их заявлениям спецсчета в рублях и иностранной валюте. Средства в иностранной валюте по газовым контрактам зачисляются в этой валюте. Далее они списываются со счета для конвертации, а по ее итогам средства в рублях зачисляются обратно на спецсчет. Затем происходит списание денег на счета российских поставщиков.
Ранее сообщалось, что "Газпромбанк", который не попал под европейские санкции, откроет спецсчета в рублях для покупателей газа из недружественных стран. Данная кредитная организация будет продавать валюту для конвертации в рубли за оплату газа на торгах Мосбиржи.