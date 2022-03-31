ЦБ определил режим спецсчетов для расчетов с иностранными покупателями за газ

Банка России с 1 апреля установил режим спецсчетов для расчетов с иностранными покупателями за газ в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о правилах торговли газом с недружественными странами.

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Как пояснила пресс-служба регулятора, уполномоченный банк открывает иностранным покупателям по их заявлениям спецсчета в рублях и иностранной валюте. Средства в иностранной валюте по газовым контрактам зачисляются в этой валюте. Далее они списываются со счета для конвертации, а по ее итогам средства в рублях зачисляются обратно на спецсчет. Затем происходит списание денег на счета российских поставщиков.