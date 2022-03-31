Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
1 час назад

ЦБ определил режим спецсчетов для расчетов с иностранными покупателями за газ

Российская Газетаиещё 4

Банка России с 1 апреля установил режим спецсчетов для расчетов с иностранными покупателями за газ в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о правилах торговли газом с недружественными странами.

ЦБ определил режим спецсчетов для расчетов с иностранными покупателями за газ
Фото: ReutersReuters

Как пояснила пресс-служба регулятора, уполномоченный банк открывает иностранным покупателям по их заявлениям спецсчета в рублях и иностранной валюте. Средства в иностранной валюте по газовым контрактам зачисляются в этой валюте. Далее они списываются со счета для конвертации, а по ее итогам средства в рублях зачисляются обратно на спецсчет. Затем происходит списание денег на счета российских поставщиков.

Ранее сообщалось, что "Газпромбанк", который не попал под европейские санкции, откроет спецсчета в рублях для покупателей газа из недружественных стран. Данная кредитная организация будет продавать валюту для конвертации в рубли за оплату газа на торгах Мосбиржи.

Экономика,Владимир Путин,Банк России,Газпромбанк,Московская биржа,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители